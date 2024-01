Pilne! Piasek wylatuje z "Tańca z gwiazdami"! Jest oświadczenie, fani załamani

Piasek wylatuje z programu "Taniec gwiazdami"! To już pewne. - Andrzej Piaseczny po dwóch wyjątkowych edycjach w roli jurora żegna się z programem @tanieczgwiazdami. Dziękujemy Andrzeju za ten piękny czas. Do tanecznego zobaczenia - czytamy w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym przez telewizję Polsat na Instagramie. Fani Piaska są załamani. "Ten program bez Andrzeja to nie będzie to samo"; "Wielka szkoda" - piszą zrozpaczeni internauci. Część z nich jednak jest zadowolona z tego, że Andrzej Piaseczny odchodzi z "Tańca z gwiazdami". "Nareszcie, jeszcze pana Grabowskiego się pozbądźcie i gitarka, bo oni oboje nic nie wnoszą, zero merytoryki" - napisał jeden z użytkowników Instagrama. Najnowsza edycja tanecznego show zapowiada się niezwykle emocjonująco. W programie ma wziąć udział m.in. Małgorzata Ostrowsxka-Królikowska. Odmówić produkcji "Tańca z gwiazdami" miał natomiast odmówić Mikołaj Roznerski. Z naszych informacji wynika też, że propozycję udziału w programie otrzymał także Maciej Musiał.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Andrzej Piaseczny, czyli popularny Piasek