Andrzej Piaseczny jest zakochany! Wszyscy zobaczymy jego partnera. Jasnowidz Glanc widzi jedną rzecz wyraźnie

Andrzej Piaseczny podbił serca słuchaczy już kilka lat temu, ale naprawdę głośno zrobiło się o nim w 2021 roku za sprawą życia prywatnego. Plotki, które krążyły o piosenkarzu przez dłuższy czas, okazały się bowiem prawdziwe: jest on osobą homoseksualną. Dokonał coming out, a później wyznał, że jest zakochany i od kilku lat tworzy szczęśliwy związek ze swoim partnerem. Teraz Piaseczny pojawił się w wizji jasnowidza Wojciecha Glanca, który specjalnie dla "Super Expressu" postanowił wyjawić, co zobaczył w przyszłości artysty. Wyszło na jaw, że Piaseczny nie tylko faktycznie jest zakochany, co potwierdza wizja, ale wkrótce wszyscy zobaczymy partnerka Piaska. Jedna rzecz wybija się wyraźnie: to prawdopodobnie nie Andrzej pokaże swoją miłość.

Jasnowidz Wojciech Glanc mówi, że Andrzej Piaseczny raczej nie pochwali się swoim partnerem, ale zostanie to "ujawnione". Jednocześnie Glanc podkreśla, że artysta jest zakochany.

- Czuję bardzo silną energię zakochania, więc ta miłość zdecydowanie jest - mówi jasnowidz Wojciech Glanc. - Andrzej Piaseczny nauczył się trzymać swoje życie prywatne poza kamerami i to w nim zostało do dziś. Niedawno część tego życia wyrwała się do mediów, ale był na to dobry czas. Uważam, że Piasek wciąż będzie się starał trzymać prywatę na wodzy, aczkolwiek ten związek, ten partner, wyjdzie na światło dzienne. Nie za jego sprawą, ale jednocześnie on sam temu nie zaprzeczy - dodaje Glanc.

Andrzej Piaseczny niejednokrotnie podkreślał, że nie chce, by jego związek był medialny. I do tej pory udawało mu się to utrzymać. Niewykluczone jednak, że - zgodnie z przepowiednią jasnowidza - wkrótce sprawa wypłynie. Niezależnie od tego, czy tak się stanie, fanom pozostaje trzymać kciuki za szczęście swojego idola oraz jego wybranka.

Jasnowidz Wojciech Glanc. Kim jest?

Jasnowidz Wojciech Glanc jest jednym z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Znany szerszej publiczności dzięki udziałowi w drugiej edycji programu "Big Brother", gdzie wystąpił jako brzuchomówca z lalką o imieniu Eustachy. Widzowie kojarzą go także z występu w programie "Mam Talent". Wojciech Glanc jest hipnotyzerem, showmanem, aktywistą, wydaje także książki. A to tylko kilka spośród wielu aktywności, jakich się podejmuje. Aktualnie najbardziej jest znany właśnie z działań związanych z jasnowidzeniem. Prowadzi warsztaty jasnowidzenia i publikuje swoje wizje oraz porady w mediach społecznościowych.

