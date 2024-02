Andrzej Piaseczny nie wytrzymał. Odniósł się do pogłosek o konflikcie ze starszym bratem

Andrzej Piaseczny stara się chronić swoje życie prywatne przed zakusami mediów. Nikt chyba nie ma jednak wątpliwości, co do swojej głębokiej więzi z rodziną. Artysta niejednokrotnie podkreślał swoje silne relacje z najbliższymi. Z ukochaną mamą wystąpił swego czasu w programie TVN "Starsza pani musi fiknąć". Ponadto, Piasek ma bardzo ciepłą relację ze swoją siostrą, której towarzyszył osobiście w ważnym momencie życia, prowadząc ją do ołtarza w dniu jej ślubu. Artysta podzielił się wtedy publicznie ślubnymi fotografiami z tą "najukochańszą siostrą Basią".

Andrzej Piaseczny wprost o relacjach z bratem

Piasek niewiele mówi natomiast o swoim starszym bracie - Krzysztofie. A jest on osoba w pewnym stopniu medialną. Krzysztof Piaseczny jest prawnikiem, sędzią i harcmistrzem ZHR. Działał także w opozycji demokratycznej, za co otrzymał Złoty Krzyż Zasługi od prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W mediach od czasu do czasu pojawiają się informacje, że bracia mają słabą więź właśnie ze względu na różnice poglądów. Plotkowano nawet o konflikcie między braćmi. Do niedawnej informacji medialnej na ten temat Piasek odniósł się w relacji na Instagramie. - Nieczęsto cokolwiek prostuję, ale ponieważ doniesiono mi, że gdzieś tam napisano, że mam bardzo niedobre relacje ze swoim bratem, dzisiaj — to bzdura - poinformował Piaseczny. W ten wymowny sposób zdementował plotki o konflikcie rodzinnym?

