Andrzej Rosiewicz na sylwestrze TV Republika przeszedł samego siebie. Ziobro to pikuś. Oglądasz na własne ryzyko!

Andrzej Rosiewicz w swojej bogatej karierze muzycznej zaskakiwał już wielokrotnie. Do historii przeszedł m.in. jego kawałek z tekstem "wystarczą cztery Ziobra i Polska będzie dobra". Teraz jednak - podczas sylwestra w TV Republika - przeszedł samego siebie! Utwór o Zbigniewie Ziobrze to przy tym pikuś! Ostrzegamy, oglądasz to na własne ryzyko!