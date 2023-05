Andrzej Seweryn ma powody do radości. Syn poszedł jego śladami. Robi zawrotną karierę międzynarodową!

To, co zrobiła Majka Jeżowska może szokować. Nie każda matka zdecydowałaby się na taki krok. Dręczyły ją wyrzuty sumienia!

Maximilien Seweryn to owoc czwartego małżeństwa Andrzeja Seweryna z libańską aktorką Mireille Maalouf. Tak jak jego przyrodnia siostra, Maria Seweryn poszedł śladami ojca i został aktorem. 33 latek jest absolwentem londyńskiej szkoły Guildhall School of Music & Drama. Początkowo nie wiązał swojej przyszłości z aktorstwem i wybrał inną drogę. Jednak rzucił studia i zaczął przygodę z aktorstwem. Jak się okazuje, wyszło mu to na dobre, bowiem robi on zawrotną karierę międzynarodową.

Syn Andrzeja Seweryna robi międzynarodową karierę. Zagrał w kultowej produkcji!

W połowie kwietnia 2019 roku oczy całego świata skierowane były na Paryż i stojącą w płomieniach ognia katedrę Notre Dame. W gaszeniu zabytkowego kościoła udział wzięło ponad 400 strażaków. O wydarzeniu powstał film. Produkcja "Notre Dame płonie" jest dziełem wybitnego reżysera Jean-Jacques Annaud.

Maximilien Seweryn w jednej z rozmów wyjawił, jakie relacje łączą go ze słynnym ojcem. Panowie żyją w przyjacielskich stosunkach i starają się wzajemnie wspierać zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

- Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, żeby nie powiedzieć kumplami. Dobrze mieć w nim kompana, który jak mało kto rozumie tajniki tego zawodu, wie, z czym się mierzę, rozumie wszystkie moje rozterki, decyzje czy frustracje. Szczęśliwie o tym samym mogę porozmawiać z Marysią, która też wykonuje ten zawód - wyznał.

