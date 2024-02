Andrzej Sołtysik po raz pierwszy tak szczerze o zwolnieniu z "Dzień dobry TVN". "Wpadłem w depresję"

Kolega go ostrzegał

W "Dzień dobry TVN" w czerwcu 2023 roku nastąpiło prawdziwe trzęsienie ziemi. Fala zwolnień zmiotła aż pięcioro prowadzących. Między innymi: Annę Kalczyńską, Małgorzatę Rozenek-Majdan, Małgorzatę Ohme. W tej grupie znalazł się między innymi Andrzej Sołtysik, który prowadził śniadaniówkę w parze z Anną Kalczyńską. Ostatnio dziennikarz postanowił zabrać głos w sprawie swojego głośnego odejścia ze stacji TVN i programu "Dzień dobry TVN". Zobaczcie, co powiedział.

Andrzej Sołtysik o zwolnieniu z "Dzień dobry TVN". Szczere słowa.

Utrata pracy przez Andrzeja Sołtysika z dnia na dzień, gdyż nic wcześniej nie zwiastowało, odbiła się na jego zdrowiu. Mówi otwarcie, że było gorzej niż przy pierwszym czy drugim rozwodzie.

- Potem wpadłem w depresję, jak to u facetów w moim wieku bywa przy stracie pracy. Bardzo głęboki, ale niedługi epizod depresyjny. Dotarłem do granic, do dna depresji. A potem jakoś czas leczy rany, trochę czasu minęło, życie zaczęło się toczyć dalej - mówił w programie "Świata Gwiazd".

