Angelina Jolie z synem, poczochrana Nicole Kidman, Pamela Anderson bez makijażu. Która wypadła najlepiej?

Angelina Jolie z synem na gali Governors Awards

Angelina Jolie wie, jak sprawić, by wszystkie oczy były skierowane na nią. Na Governors Awards aktorka stawiła się nie u boku kochanka, o którym wszyscy plotkują, ale pod rękę z... najmłodszym synem. Knox Jolie-Pitt skradł oczywiście większość uwagi, pozując z szerokim uśmiechem u boku znanej matki.

Angelina Jolie promuje aktualnie swój najnowszy film - „Maria Callas” - o najsłynniejszej śpiewaczce operowej w historii. Na gali Governors Awards pozowała w złoto-kremowej kreacji vintage z rzucającą się w oczy biżuterią

Jennifer Lawrence i Jennifer Lopez

Jennifer Lawrence świętuje miłość i ciążę, Jennifer Lopez - rozstanie i siebie. Obie wypadły pięknie! Lawrence na gali zaprezentowała swój ciążowy brzuszek w obcisłej, posągowej sukni wło­skiej mar­ki Bot­tega Ve­ne­ta w jednym z najmodniejszych tej jesieni kolorów - czekoladowym brązie. Kreacja była prosta, ale dzięki detalom zyskała szlachetności - chodzi o "zebrane" złotymi ozdobami marszczenia na brzuchu i ramieniu. Całość uzupełniła złota torebka-puzderko i kolczyki pasujące do ozdób na sukience.

55-letnia Jennifer Lopez pozowała w zmysłowej, biżuteryjnej kreacji, która prześwitami pobudzała wyobraźnię. Wysadzana kamieniami i bogato zdobiona kreacja podkreślała idealną sylwetkę Lopez, a elegancji dodał czarny, welurowy tren.

Pamela Anderson znów bez makijażu

Pamela Anderson już chyba zdążyła przyzwyczaić do tego, co pierwotnie budziło szok na czerwonym dywanie. Gwiazda konsekwentnie uczęszcza na bankiety bez makijażu i w naturalnym wydaniu. Obecnie Pamela promuje swój nowy film - "The Last Showgirl" w reżyserii Gii Coppoli. Wielu mówi że to najlepsza rola w życiu Pameli, co akurat nie jest trudne, patrząc na jej dorobek sprzed lat... Nie zmienia to faktu, że pierwszy raz aktorka ma faktycznie szansę powalczyć o nominację do najważniejszych hollywoodzkich nagród - Oscarów.

