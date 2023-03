Anita z „Sanatorium miłości” jest zawiedziona mężczyznami [wideo]

Szczena miał szansę wyjść na prostą, ale zgubił go alkohol. Stan jego domu mówi wszystko

Anita bardzo źle wspomina swój wieloletni związek z naciągaczem, który przekręcił gwiazdę "Sanatorium miłości" na duże pieniądze. Mimo wszystko kobieta nie chce być sama. Niestety panowie, którzy stają na jej drodze są mało ciekawi, a do tego interesowni. - Faceci szukają młodszych kobiet. Wiadomo, ja też bym wolała fajnego młodego faceta z kasą. Te stereotypy się sprawdzają, ale prawdą jest, że interesujących facetów jest mało i do tego są wybredni. Przeszłam już chyba wszystkie portale randkowe i nie znalazłam tam nikogo ciekawego – opowiada „Super Expressowi” piękna seniorka, która nie ukrywa, że jeden z partnerów ją okradł.

Anita to dentystka, wciąż aktywna zawodowo. Nie wyobraża sobie, że mogłaby nie pracować, ponieważ daje jej to poczucie niezależności, spełnienia, ale też osobliwego dystansu do świata.

Anita jest rozwódką, szczęśliwą matką oraz babcią. Podkreśla, że do ludzi ma szczęście, a jej życie jest udane, choć nie uniknęła trudnych chwil. Wciąż wierzy w miłość, chciałaby spotkać kogoś otwartego, gotowego na wspólne doświadczenia, podobnego do niej charakterologicznie. Bez autorytarnych zapędów. Kogoś jej pokroju...

