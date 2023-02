Ula otworzyła się przed Manowską.

- Może to dla kogoś brzmieć śmiesznie, ale jestem trochę nieśmiała w tym wieku, lubię chować się za czyimś plecami. Mój dom rodzinny to był dom porzemocowy. Często stawałam między mamą, a tatą, żeby nie podnosił na nią reki. Często wtedy obrywałam. Ludzie mnie postrzegają raczej pozytywnie, a ja nie mam pewności siebie. Robiłam wszystko, żeby nie powielić tego schematu w mojej rodzinie. [...] Moje małżeństwo polegało na tym, że ja niewiele tak materialnie wyniosłam z domu, rodziców nie było stać na to, żeby nas wyposażyć w posagi. Trafiłam na takiego mężczyznę, a naprawdę była miłość, który postrzegał mnie i wszystkie inne osoby przez pryzmat zasobności portfela. Nie mam nic do powiedzenia, bo niczego nie posiadam. Sprowadził mnie do parteru. "Kobieto, puchu marny, co ty tam wiesz, nic nie wiesz", a mi się wydawało, że dużo wiem. Zbuntowałam się w wieku 40 lat, bo myślałam sobie: "kurde, to tak ma wyglądać, już tak ma być?" - powiedziała.

A kiedy Ula poczuła, że pora na zmianę?

"W pewnym momencie zdarzyło się, że najmłodsza córka urodziła się z poważną wadą serca. Miała 2,5 miesiąca, gdy przeszła zawał. Widziałam, że nic nie idzie ku lepszemu i wtedy zaczęłam nowe życie".

Nie zabrakło też tematu Zdziśka!

- Ja się czuję zaopiekowana przez niego. Nie pamiętam takich chwil z przeszłości jak te. To jest miłe i nie chcę, żeby się skończyło. Dla mnie to jest ideał mężczyzny. Łączą nas podobne przeżycia, sprawy zdrowotne. Nie chciałam nikomu o tym mówić, że coś mnie dopadło. Miałam raka szyjki macicy. [...] Moje największe marzenie to nie zepsuć tego, co się zaczęło, doceniać to, co się dzieje każdego dnia. Bardzo się cieszę - powiedziała Ula w rozmowie z Martą Manowską.