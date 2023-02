Zdzisiek z "Sanatorium miłości" już nie kryje się z uczuciami. Chce związku z Ulą!

Zdzisiek i Ula to uczestnicy 5. edycji "Sanatorium miłości", którzy niemal od razu poczuli do siebie miętę! Senior już po pierwszej randce wyznał, że Ula bardzo mu się podoba i będzie chciał poznawać ją dalej. Z kolei kuracjuszka powiedziała przed kamerą, że przy Zdziśku czuje się swobodnie i podoba jej się sposób, w jaki na nią patrzy. Ta dwójka szybko stała się sobie bliska. W końcu zbliżyli się do siebie tak bardzo, że czułe pocałunki i trzymanie się za ręce to dla nich już zupełnie swobodne gesty. Początkowo Zdzisiek był zainteresowany również Anitą, ale wygląda na to, że ostatecznie to Ula podbiła jego serce.

Zdzisiek chce związku z Ulą! Para snuje wspólne plany

Kuracjuszką 6. odcinka "Sanatorium miłości" została Ula. Kobieta miała zatem możliwość zaproszenia na randkę jednego z seniorów. Nikogo nie zdziwiło, że wybrała Zdzisława. Rozanielona Ula od razu go o tym poinformowała. Nie zabrakło oczywiście pocałunków i czułych słów.

Para wybrała się na spacer, na którym Zdzisiek powiedział Uli, że w przyszłości chciałby nazwać ich relację związkiem!

- My wiemy, że naprawdę chcemy rozwijać tę relację. To, co się przytrafiło, że my jesteśmy tak zgodni w wielu rzeczach to jest jakby zapisane, zaplanowane - powiedziała seniorka przed kamerą - Bardzo mi się podoba, jak Zdzich na mnie patrzy. Czuję pełną akceptację. To nie jest prawda, że tylko młodzi to czynią. No my w tej chwili jesteśmy młodzi.

Z kolei kuracjusz wyznał, że nie chcą się spieszyć, tylko rozwijać swoją relację powoli.

- Nie chcemy biec, chcemy iść, bo jesteśmy długodystansowcami. [...] - Chciałbym jednego - żeby ta relacja między nami pogłębiała się. Żebyśmy się do siebie jeszcze bardziej zbliżyli, jeszcze bardziej rozumieli, żebyśmy byli razem jak najczęściej - wyznał senior przed kamerą.

Zdzisiek zaczął już nazywać Ulę swoim "skarbem"! Kibicujecie tej uroczej parze?

