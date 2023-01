"Sanatorium miłości 5": Zdzisław najpierw namiętnie pocałował Ulę, a potem zabrał na randkę inną! Którą z pań wybierze? [Zapis relacji]

Zbyszek dostał od losu wiele trudnych rzeczy. Jego żona nie żyje zaledwie 3,5 roku. Nie spodziewał się, że to tak szybko się wydarzy.

- Może łatwiej mi to przejść, bo nie jestem sam. To [głęboka wiara - przyp. red.] stało się, gdy poznałem żonę. To ona mnie poprowadziła, nauczyła różańca, wspólnej modlitwy. Byliśmy razem 33 lata. [...] Teraz jest pustka, samotność. Najtrudniej było mi wieczorami. Jak wracałem do domu to różnie się działo. Zacząłem trochę pić alkohol... Chyba nie czuję jej obecności. Ciągle się za nią modlę, żeby trafiła na tę dobrą stronę. Była dobrym człowiekiem. [...] Bardzo mi jej brakuje, ale muszę dalej żyć, prawda? - powiedział w rozmowie z Manowską.

Zbyszek nie jest przebojowy, a jednak panie są nim bardzo zainteresowane. Był bardzo zaskoczony, gdy dostał perfumy aż od trzech pań. Senior chciałby bliżej poznać Asię.

- Ona ma inną duchowość, ja też, ale Pan Bóg jest jeden - stwierdził.