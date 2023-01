i Autor: Facebook/@sanatoriummiloscitvp

Wzruszenie odbiera mowę

Zbyszek z "Sanatorium miłości 5" niedawno stracił żonę. To, o co ją poprosił przed wyjazdem do uzdrowiska, wyciska łzy z oczu

65-letni Zbigniew to uczestnik 5. edycji "Sanatorium miłości". Do zgłoszenia się do programu zachęciły go siostra i siostrzenica. Kilka lat temu senior stracił żonę. Nie chce jednak zamykać się na miłość i ma nadzieję, że jeszcze pozna kobietę, z którą spędzi resztę życia. Przed wyjazdem do Buska-Zdroju Zbigniew wybrał się na grób ukochanej Lidii. To, o co ją poprosił, wyciska łzy z oczu.