Ula i Zdzisław będą pierwszą parą "Sanatorium miłości 5"? Od razu między nimi zaiskrzyło!

Za nami dopiero 2. odcinek 5. edycji "Sanatorium miłości", a między uczestnikami zaczyna iskrzyć! Tym razem Marta Manowska zaskoczyła kuracjuszy i poprosiła, żeby każdy z nich napisał na kartce imię osoby, z którą chciałby pójść na randkę. Seniorki i seniorzy, którzy wytypowali siebie nawzajem, mieli okazję spędzić trochę czasu sam na sam. Byli to Zdzisiek i Ula oraz Anita i Zbigniew. Pierwsza z par niemal od razu poczuła do siebie miętę!

Ula i Zdzisiek będą pierwszą parą 5. edycji "Sanatorium miłości"? Wiele na to wskazuje!

Randka Uli i Zdziśka z pewnością należała do bardzo udanych. Seniorzy wybrali się na nordic walking, a później usiedli w cieniu drzew. Senior od początku nie szczędził Uli komplementów. Wielkie wrażenie zrobiły na nim jej oczy, uśmiech oraz tembr głosu. Jakby tego było mało, okazało się, że ta dwójka ma wspólne zainteresowania! Kuracjusze obiecali sobie, że po zakończeniu nagrań do programu, wybiorą się do filharmonii.

- Muszę powiedzieć, że Ula mi się bardzo podoba. Będę chciał poznawać ją dalej. Siedziało się cudownie, naprawdę, to było pewne. Gdyby było nieco cieplej, to moglibyśmy tak siedzieć do rana - powiedział później przed kamerą.

- Przy Zdzichu czuję się swobodnie. Ośmiela mnie to, że tak fajnie na mnie patrzy, że umiem to spojrzenie wytrzymać. Podoba mi się to - wyznała Ula.

Internauci również bardzo kibicują Zdzisławowi i Uli!

- Ula to świetna kobieta! Nie dziwię się Zdzisławowi, że się nią zauroczył,

- Pani Ulu, jest Pani cudowną kobietą, ładną, mądrą, wrażliwą. Życzę Pani ogromu szczęścia w tym programie. A Pan Zdzisław niech się stara o z Panią,

- Ula cudowna, naturalna i z klasą, a przede wszystkim bardzo skromna. Pan Zbyszek pasowałby dla niej,

- Ula i Zdzisław - są fajni, tacy naturalni. Ula ciepła, skromna, mądra przede wszystkim, naturalna kobieta. Kibicuję im - pisali w komentarzach na oficjalnym profilu "Sanatorium miłości" na Facebooku.

Zgadzacie się, że Ula i Zdzisław pasują do siebie?