Zbyszek wyznał, że nie lubi samotności i powinien pozamykać dawne sprawy. Z kolei Darek czuje się spełniony. Wyznał jednak, że jego brat popełnił samobójstwo w wieku 19 lat... Polały się łzy.

- Mówiąc o tym nawet nie pomyślałam, że będę płakał. To taka tęsknota za bratem. Jak analizowałem swoje późniejsze życie, to w wielu sytuacjach mógłby mi pomóc. [...] Ojciec nas zostawił, byliśmy z bratem sami, musieliśmy pomagać mamie. Nie jestem pamiętliwy, tym bardziej, że mój ojciec już nie żyje. Rozpił się, uciekł do Szwecji... - powiedział.

Darek wyznał również, że zastanawiał się, czy jest uzależniony od seksu. Nie przytrafił doliczyć się, ile miał kobiet. Miał tylko jedną miłość, swoją żonę. Nie jest pogodzony z rozwodem. Kobietami, o które będzie rywalizował są Anita i Asia.