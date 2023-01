61-letni Darek z "Sanatorium miłości 5" opowiedział o swoim życiu erotycznym! Szuka kobiety o podobnym temperamencie

Klaudia Halejcio została OKRADZIONA w Nowy Rok! Nie do wiary, na co połasili się złodzieje

Premiera pierwszego odcinka 5. edycji "Sanatorium miłości" już za nami! Nowi kuracjusze przybyli do uzdrowiska w Busku-Zdroju i zaczęli się poznawać. Po raz pierwszy w historii show miały miejsce randki w ciemno. Seniorzy i seniorki rozmawiali ze sobą z zasłoniętymi oczami! Ta forma pierwszego kontaktu bardzo przypadła im do gustu. Później, gdy w końcu mogli zobaczyć siebie nawzajem, nie brakowało zachwytów! Panie zrobiły na panach ogromne wrażenie. Seniorzy też przypadli żeńskiej części grupy do gustu, a temperamentna Iwona nazwała ich nawet "ciasteczkami" i stwierdziła, że mogłaby iść na randkę z każdym z nich!

Darek z "Sanatorium miłości 5" w szczerym wyznaniu o seksie. Powiedział też, jakiej kobiety szuka!

Darek to jeden z uczestników najnowszej edycji randkowego show dla seniorów. Kuracjusz na co dzień mieszka w Norwegii. W "Sanatorium miłości" szuka eleganckiej, zadbanej i szczerej kobiety. Przed kamerą wyznał również, że jej atutem będzie wysokie libido!

- Seks jest dla mnie bardzo ważny. Lubię go, nie ukrywam. Wolałbym partnerkę, która też będzie gustowała w seksie. Póki nie poznałem mojej żony, miałem bogate życie erotyczne. Naprawdę bogate - podkreślił z uśmiechem.

Niestety, Darkowi nie ułożyło się w małżeństwie i po 24 latach wziął z żoną rozwód. Jak wyznał, kobieta była miłością jego życia. Nie traci jednak nadziei, że jeszcze spotka tę jedyną.

- To była miłość mojego życia, no ale niestety po 24 latach wzięliśmy rozwód i było po małżeństwie. Trzeba iść dalej, póki człowiek jeszcze młody w wieku 60 lat - wyznał.

Myślicie, że Darkowi się poszczęści i znajdzie w "Sanatorium miłości" drugą połówkę?

Zobaczcie pozostałych kuracjuszy w naszej galerii!