Józef z "Sanatorium miłości 5" podpadł widzom. Nie do wiary, co powiedział o puszystych kobietach! "Niech sam spojrzy w lustro"

Za nami premiera 5. sezonu "Sanatorium miłości". Nowi kuracjusze rozgościli się już w uzdrowisku w Busku-Zdroju. Po raz pierwszy w historii programu miały też miejsce randki w ciemno. Dzięki temu seniorki i seniorzy mogli poznać się bliżej bez oceniania swojego wyglądu. Taka forma pierwszego kontaktu bardzo przypadła im do gustu. Po zdjęciu opasek panowie byli pod wrażeniem pań. Żeńska część grupy również przyznała, że seniorzy są niczego sobie. Panie postanowiły jednak, że nie będą rywalizowały o ich względy. Z kolei kilku kuracjuszy zapowiedziało już, że mają zamiar konkurować między sobą.

Józef z "Sanatorium miłości 5" już na początku podpadł widzom. Oberwało mu się za tekst o "tęgich" paniach!

69-letni Józef to emerytowany pracownik kopalni, który uwielbia sport i stawia na zdrowy tryb życia. Jak wyznał pozostałym kuracjuszom podczas drogi do uzdrowiska, nie ma zbyt wielu wymagań wobec kobiet, ale interesują go szczupłe panie. O gustach się nie dyskutuje, jednak uzasadnienie Józefa wręcz wprawia w osłupienie!

- Ja mam jedyny taki wymóg, że nie chciałbym mieć kobiety bardzo tęgiej, z tego względu, że chodziłbym zawsze zdenerwowany, bo jak jest bardzo tęga, a potknie się i przewróci, to jak ją później podnieść? - zadał pytanie Józef, ale widzowie nie doczekali się odpowiedzi.

Internautki nie puścili tego tekstu mimo uszu. Na oficjalnym profilu "Sanatorium miłości" zaroiło się od pełnych oburzenia komentarzy!

- I ten tekst jednego z nich, że nie lubi pulchnych, bo jak się przewróci to jak "to" podnieść… Masakra,

- Niskiego lotu tekst,

- Takim tekstem już wszystko o sobie powiedział "szczupły piękniś",

- On nawet gdyby był z wyglądu jak Apollo to już na starcie stracił w moich oczach…

- Życie jest przewrotne, oby jakaś puszysta pani kiedyś go nie musiała podnieść z ziemi [...]. Nieładnie ten pan się zachował, wypowiedź była naprawdę nie na miejscu,

- Model się odezwał,

- Wygłupił się,

- Słoma z butów wyszła,

- Niech spojrzy w lustro - pisały.

Zgadzacie się?