Smutne wyznanie Zbyszka z "Sanatorium miłości". Zabrakło mu na to odwagi i pewności siebie. Teraz żałuje?

65-letni Zbigniew ze Szczecina to uczestnik 5. edycji "Sanatorium miłości", który niedawno przeszedł na emeryturę. Wcześniej pracował w zakładach budowlanych w stoczni, w domu opieki społecznej, a także w technikum jako woźny-konserwator. Zbigniew jest wdowcem. Jego ukochana żona, Lidia, zmarła w 2019 roku po 34 latach małżeństwa. Para nie doczekała się dzieci, a adopcja nie wchodziła w grę ze względu na ich wiek. Odejście żony było dla niego wielkim ciosem. Stratę tę udało mu się udźwignąć dzięki wierze. W rozmowie z "Rewią" Zbigniew wyznał, że przed wyjazdem do Buska-Zdroju, gdzie nagrywany jest 5. sezon "Sanatorium miłości" udał się na grób Lidii, aby poprosić ją o zgodę na znalezienie nowej ukochanej. To tylko pokazuje, jak wielkim szacunkiem darzy ją nawet po jej śmierci.

Zbigniew nie odważył się na ten krok. Teraz żałuje?

W "Sanatorium miłości" Zbyszkowi wpadła w oko Asia. Seniorka przez 40 lat mieszkała w USA, gdzie pracowała m.in. jako modelka. Kobieta jest bardzo piękna, ale to nie wszystkie jej zalety. Z pewnością można ją nazwać osobą otwartą, inteligentną, elegancką i uduchowioną. W pierwszym odcinku "Sanatorium miłości" każdy z seniorów miał napisać na kartce imię kuracjusza, z którym chciałby udać się na randkę. W ten sposób dobrali się Zdzisiek z Ulą oraz Zbyszek z Anitą. Mężczyzna początkowo chciał wybrać Asię. Zabrakło mu jednak odwagi. Okazało się, że na kartce seniorki znalazło się… jego imię. Zbyszek stracił zatem swoją szansę. Na ten temat rozmawiał z Martą Manowską.

- Odwagi też mi brakuje [...]. Asia jest bardzo spokojna, skromna, ciepła… Jak wypisywaliśmy tę pierwszą randkę to nie wypisałem Asi, bo coś mnie pohamowało. Może przez wzrost, ona jest wyższa, ja niższy… Ona oczekiwała chyba, żebym ją wpisał. Mamy dużo do przegadania. Ona jest trochę z innego świata, ale to nie ma znaczenia. Ma inną duchową, ja też, ale jest jeden pan Bóg. [...] Wpisała mnie, to znaczy, że coś dostrzegła we mnie. Może chce mnie poznać? Może jej się spodobałem? Ja też chcę ją poznać - zastanawiał się senior.

Na koniec rozmowy Zbyszek wyglądał na bardziej zmotywowanego i uznał, że powinien umówić się z Asią. Senior nie może jednak narzekać na powodzenie w programie. W 3. odcinku kuracjusze uczestniczyli w warsztatach robienia perfum. Mężczyzna dostał aż trzy flakoniki: od Asi, Anity i Bożeny.

Darek z „Sanatorium miłości”: Seks nawet na pierwszej randce! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zobacz zdjęcia wszystkich uczestników "Sanatorium miłości" w naszej galerii!