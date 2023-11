Anna Dereszowska miała silną więź z macochą. Mama aktorki zmarła bardzo wcześnie

Anna Dereszowska bardzo wcześnie straciła mamę. Jej ojciec potem związał się z inną kobietą. Dla nastolatki nie była to łatwa sytuacja. - Pojawienie się nowej kobiety w domu przypadło na okres mojego nastoletniego buntu. Ale bardziej niż na Teresie odbiło się to na jej córce, Julce. Była o cztery lata młodsza ode mnie, więc stanowiła łatwą ofiarę. Tym bardziej, że zamieszkała na moim terenie - wyznała kiedyś Anna Dereszowska w rozmowie z magazynem "Pani". Później Krzysztof Dereszowski ożenił się z Gabrielą, z którą aktorka się polubiła. Kobiety miały silną więź. - Z całą pewnością mój tata odegrał istotną rolę, bo jest bardzo ciepły i mówi o swoich emocjach. To jest wyjątkowe dla mężczyzny. (...) Mój tata i Gabrysia są już 25 lat razem. My już się znałyśmy wcześniej z Gabrysią. Przyjechałam do nich do Pszczyny i tam mi wody odeszły. To Gabrysia była moją mamą, która była przy mnie, kiedy się urodziła Lenusia - zdradziła aktorka w rozmowie w podcaście "Po macoszemu".

Anna Dereszowska pożegnała swoją macochę

W lipcu macocha Anny Dereszowskiej zmarła, a aktorka pożegnała ją w niezwykle wzruszających słowach. - Nasza Gabrysia, Mamcia, Gabrynia, Żabka, Babcia. Odeszła parę dni temu po długiej i ciężkiej chorobie - napisała Anna Dereszowska. Śmierć ukochanej musiała być strasznym ciosem także dla jej męża - Krzysztofa Dereszowskiego. Gwiazda ma z nim świetne relacje, a teraz pokazała go publicznie na Instagramie. Mężczyzna obchodził urodziny. - Mój tatuś ma dziś urodziny. Ostatni czas był dla niego bardzo trudny. Wciąż jest. Wierzę, że ktoś, kto jak mój tatuś daje tak piękne świadectwo miłości, oddania i troski zasługuje na wielkie szczęście. Staramy się sprawiać, żeby tego szczęścia było w sercu taty jak najwięcej. Kocham Cię nad życie Tatku! - tak podpisała zdjęcie Anna Dereszowska.

Kim jest ojciec Anny Dereszowskiej? Krzysztof Dereszowski pracował jako lekarz w szpitalu

Mało kto wie, czym przez lata trudnił się Krzysztof Dereszowski. Padniesz na wieść o tym, kim jest z zawodu. Zarówno on, jak i mama aktorki zajmowali się bowiem czymś, co ze sztuką ma niewiele wspólnego. Obydwoje byli bowiem lekarzami. Ojciec Anny Dereszowskiej przez lata był ginekologiem w szpitalu w Mikołowie i witał na świecie noworodki. Obecnie jest już na emeryturze, ale do dziś wspominają do wdzięczne pacjentki. Gdy pan Krzysztof miał małe dzieci i był aktywny zawodowo, w opiece nad pociechami pomagała mu babcia. - Starałem się rekompensować dzieciom brak mamy, ale było mi ciężko - wyznał pan Krzysztof w jednym z wywiadów. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Anny Dereszowskiej z tatą.