Anna Dereszowska pogrążona w smutku. Poruszające pożegnanie. "Kocham Cię Gabrysiu i nic się w tym temacie nie zmieni"

Odeszła Gabriela - ukochana macocha Anny Dereszowskiej

Anna Dereszowska bardzo wcześnie straciła mamę. Potem jej tata był jeszcze dwukrotnie żonaty i zadbał o to, by córka miała dobre relacje z jego partnerkami. Z ostatnią z nich - Gabrielą, z którą Krzysztof Dereszowski spędził 25 lat życia, aktorkę połączyła wyjątkowa więź. Jeszcze w maju, z okazji Dnia Matki, gwiazda opowiadała o swojej wspaniałej relacji z Gabrysią w podkaście "Po macoszemu". Dziś opublikowała wzruszające pożegnanie swojej zastępczej mamy. Czytając te słowa nie sposób się nie wzruszyć, sama ukradkiem ocierałam łzy, a serce ścisnął mi żal.

Annę Dereszowska łączyła z macochą niezwykle mocna więź

"Nasza Gabrysia, Mamcia, Gabrynia, Żabka, Babcia. Odeszła parę dni temu po długiej i ciężkiej chorobie" - napisała Ania Dereszowska w pożegnalnym wpisie, a ja przypomniałam z jakim entuzjazmem i miłością opowiadała o Gabrysi we wspomnianej rozmowie. Aktorka bez kokieterii wyznała wtedy, jak wspaniała wieź połączyła ją z żoną taty i jak wielki udział miał w tym on sam, czyli mężczyzna niezwykle ważny dla nich obu. Tyle było w tym maturalności i szczerego uznania. Opowiadała o tym, jak Gabrysia była przy narodzinach jej córki Leny, a potem, jak obie pokazywały małej na swoim przykładzie, jak wspaniała i ubogacająca może być relacja między kobietami, jak nie bać się okazywania uczuć, dbać o siebie, otaczać troską. Te bezcenne doświadczenia zostaną z Lenką na zawsze, mimo że jej ukochanej babci nie ma już wśród nas.

Anna Dereszowka wspomina zmarłą. Te słowa łapią za serce

"Jedna z najuczciwszych osób jakie znam. Prostolinijna w najlepszym tego słowa znaczeniu. Pozbawiona jakiejkolwiek zawiści czy zazdrości. Kobieta, która w męskim świecie, dzięki swojej pracowitości i determinacji osiągnęła gigantyczny sukces. Moja druga Macoszka. Zastępcza mama, której piękny i zawsze pachnący pysznym jedzeniem dom „w kwiatach” (jak nazwała go kiedyś mała Lenusia) był dla mnie wielokrotnie azylem przed światem. Wielka Miłość mojego Tatusia, z którą przeżył pełne czułości, szczęścia, dalekich i bliskich podróży oraz przygód, 25 lat. Nasza szalona Babcia, dla której nie ma rzeczy niemożliwych a wiek jest czymś, co można kształtować siłą woli, hartem ducha, poczuciem humoru i nieustanną miłością do swojego wewnętrznego dziecka i jego psotliwego charakteru". Te słowa mówią wiele o kobiecie, która była tak ważna dla gwiazdy i jej rodziny. Przesyłamy najszczersze kondolencje. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich.

Anna Dereszowska prawie rozpłakała się, wspominając Anię Przybylską