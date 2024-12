Anna Dereszowska podzieliła się z obserwatorami bardzo smutną nowiną. Odeszła osoba, która od lat związana była z pasją jej córki. Lena przekazała wstrząsające wieści swojej matce. Niewiarygodne, jak zareagowała aktorka.

Zobacz też: Rodzinny dramat Anny Dereszowskiej. Drżała o życie 16-letniej córki. Wydawała tysiące złotych miesięcznie na lekarzy

Anna Dereszowska podzieliła się ze swoimi fanami w sieci przejmującą historią. Okazuje się, że trener jej córki odszedł na zawsze. Mężczyzna, który związany był z pasją jej pociechy, zmarł. Aktorka wyznała również, że nic nie wskazywało na to, iż trener Leny miałby odejść z tego świata.

Dziś rano zadzwoniła do mnie Lenka, powiedziała "usiądź mamo. Trener Artur Wójcik nie żyje". To jest taka wiadomość, która wywraca świat do góry nogami, w którą nie da się uwierzyć. "Jeszcze w piątek wieczorem na treningu był taki wesoły, żartował i śmiał się z nami" powiedziała Lenka - napisała na początku Dereszowska.