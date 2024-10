Anna Dereszowska to aktorka, która popularność i uznanie fanów zyskała rolami w takich hitach, jak: "Lejdis", "Testosteron" czy "Nigdy nie mów nigdy". Widzowie pokochali ją za charakterystyczne role. Niedawno w jej mediach społecznościowych pojawiło się niepokojące nagranie, na którym opowiedziała, jak się czuje.

Anna Dereszowska nie należy do tych gwiazd, które na prawo i lewo rozprawiają o swoim życiu prywatnym. Gwiazda zrobiła jednak wyjątek i na instagramowym koncie zamieściła nagranie, na którym łamiącym się głosem i ze łzami w oczach rozprawia o swoim stanie zdrowia. Gwiazda musiała odwołać zaplanowany spektakl w Teatrze 6. piętro.

Kochani widzowie Teatru 6. piętro! Z bólem serca muszę przekazać wam informację, że z powodu mojej niedyspozycji zdrowotnej dzisiejszy spektakl "[Things We Do For] LOVE" się nie odbędzie. Walczyłam z całych sił, ale głos mnie niestety opuścił. Ściskam was serdecznie - napisała Anna Dereszowska.