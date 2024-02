Anna Jurksztowicz poddała się badaniom na osteoporozę. Zdradziła nam wyniki. Powinna się martwić?

Z szacunkowych danych wynika, że u niemal 1 na 3 kobiety i 1 na 5 mężczyzn po 70. roku życia wystąpi złamanie osteoporotyczne. Rok po złamaniu szyjki kości udowej, 82 proc. pacjentów utraci samodzielność, zaś 20 proc. umrze. By zmienić te statystyki potrzebna jest edukacja społeczeństwa. Właśnie w tym celu powstała Koalicja „Zmierz się z osteoporozą” – by prowadzić działania edukacyjne i promować zachowania zmierzające do poprawy sytuacji zdrowotnej osób, u których występuje ryzyko osteoporozy.

Czym jest osteoporoza?

Osteoporoza to postępujący ubytek masy kostnej, który prowadzi do nadmiernej kruchości kości. Ponieważ początkowo choroba przebiega całkiem bezboleśnie, bywa nazywana „cichym złodziejem kości”. Brak wyraźnych objawów utrudnia jej wczesne diagnozowanie. Główne czynniki ryzyka osteoporozy to wiek i płeć, palenie papierosów, ale duży wpływ na wystąpienie choroby mają także nadużywanie alkoholu, siedzący tryb życia, niedobór wapnia i witaminy D.

Anna Jurksztowicz ambasadorką "Zmierz się z osteoporozą"

Ambasadorem kampanii jest piosenkarka i producentka muzyczna Anna Jurksztowicz. Jako osoba świadoma, niezwykle aktywna zawodowo i dbająca o odpowiednią dawkę ruchu, postanowiła wesprzeć działania Koalicji „Zmierz się z osteoporozą”.

- Wiem, jak ważne są zdrowe i mocne kości, więc robię wszystko, żeby je wspomagać – mówi Anna Jurksztowicz. – Jako autorka książki o tematyce kulinarnej bardzo dbam o dietę, dlatego pilnuję, żeby znalazła się w niej odpowiednia ilość wapnia i witaminy D, bo w naszym klimacie trudno liczyć na to, byśmy wystarczająco dużo pozyskali jej ze słońca. Przyznam jednak, że dopiero dzięki kampanii dowiedziałam się, jak ważny jest pomiar wzrostu, więc wczoraj się zmierzyłam i na pewno będę pilnować, by przy okazji wizyt u lekarza również poprosić o zmierzenie. To nic nie kosztuje i trwa tylko chwilkę a może naprawdę pomóc we wczesnym wykryciu tej groźnej i ciągle bagatelizowanej, jak słyszę, choroby - opowiada wokalistka.

Anna Jurksztowicz ma osteopemię. Powinna się martwić?

Dając dobry przykład ambasadorka kampanii „ZMIERZ SIĘ” jeszcze przed jej inauguracją wykonała badanie densytometryczne, którego celem jest diagnostyka osteoporozy. Polega ono na ocenie gęstości mineralnej kości, im mniejsza gęstość, tym większe ryzyko złamania.

- Badanie było całkowicie bezinwazyjne – mówi Anna Jurksztowicz. - Wystarczyło się położyć na specjalnym łóżku, które jest jednocześnie urządzeniem do mierzenia gęstości kości. Dzięki badaniu dowiedziałam się, że mam lekką osteopenię, więc żeby niczego nie przeoczyć, będę kontrolować swoje kości. Na następne badanie powinnam się zgłosić za rok, półtora. Na pewno będę też pilnować diety bogatej w wapń i witaminę D oraz regularnie mierzyć wzrost - deklaruje artystka.

Życzymy dużo zdrowia!

W naszej galerii zdjęcia z wizyty Jurksztowicz na badaniu pod kątem osteoporozy!

