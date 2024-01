Anna Kalczyńska z hukiem odeszła z TVN. Przejdzie do TVP INFO? "Mam propozycję nowej pracy"

Anna Kalczyńska to jedna z najbardziej popularnych i znanych dziennikarek w Polsce. Widzowie mogą ją kojarzyć głównie z programu "Dzień dobry TVN", gdzie przez lata wspólnie z Adnrzejem Sołtysikiem witała o poranku miliony Polaków. Jednak w czerwcu 2023 roku, w wyniku masowych zwolnień z "Dzień dobry TVN" dziennikarka pożegnała się ze stacją. Jej głośne odejście było szokiem dla opinii publicznej. Wiele jednak wskazuje, że lada chwile znów zobaczymy ją na szklanym ekranie. W innej stacji i w innej roli!

Anna Kalczyńska wraca do telewizji? "Dostałam propozycje pracy"

W czwartek media obiegły informacje o rzekomym powrocie Anny Kalczyńskiej do telewizji. Gwiazda stacji TVN, ma przejść do TVP INFO. Serwisowi "Plotek" udało się porozmawiać z dziennikarką. Jak możemy przeczytać na "Plotku", dziennikarka może dostać nawet swój program, a szefostwo pokłada w niej duże nadzieje.

- Wolałabym o tym nie mówić i nic nie komentować. Mam propozycję nowej pracy. Chodzi o projekt telewizyjny, ale jestem zobligowana do milczenia. Na tym etapie nie mogę nic potwierdzić, ale też nie zaprzeczam. To będzie coś, co jest powrotem do moich zainteresowań i uważam, że to dla mnie coś ważnego i wielkiego - powiedziała Anna Kalczyńska w rozmowie z dziennikarzem Plotka.

Zobacz poniższą galerię: Tłum prowadzących TRACI PRACĘ w "Dzień Dobry TVN"