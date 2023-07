Gwiazda "Złotopolskich" straciła w rok 250 tys. Teraz deklaruje, że ma 200 zł!

Jeśli chodzi o zasoby pieniężne, to Anna Nehrebecka deklarowała, że ma 200 złotych oraz 60 tysięcy euro. Jest także współwłaścicielką (razem z mężem Iwo Byczewskim) mieszkania o powierzchni 82 metrów kwadratowych o wartości ok. miliona złotych, działki rekreacyjnej o pow. 5 tys. metrów wartej ok. 400 tys. złotych (także wspólnota małżeńska) i samochodu Opel Mokka z 2021 roku. Dodatkowe dochody to ok. 30 tysięcy z diety radnej, ponad 100 tysięcy z praw autorskich i ponad 45 tysięcy z emerytury.

Emerytura Anny Nehrebeckiej wynosi zatem ok. 3800 zł miesięcznie. W oświadczeniu za 2021 roku aktorka deklarowała oszczędności w wysokości 250 tys. złotych i 55 tys. euro. Co ciekawe wpływy z praw autorskich były o połowę mniejsze, a dieta troszeczkę wyższa. Emerytura w 2022 roku wrosła jej natomiast o koło 1000 złotych rocznie. Co ciekawe od momentu początku składania oświadczeń majątkowych (2016), Nehrebeckiej ubył kredyt. Zmieniała także dwukrotnie samochód (zawsze ten sam model).