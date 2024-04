Była żona Ibisza nie chciała mieć dzieci?! "Krzysiu WYMĘCZYŁ"

Anna Nowak-Ibisz szczerze o macierzyństwie. "Krzysiu WYMĘCZYŁ"

Marzena Rogalska w programie "Rogalska Show" emitowanym na antenie TVN Style spotyka się z gwiazdami polskiego show-biznesu. Kobieta podczas rozmów nie unika trudnych pytań. Tak też było i podczas ostatniego odcinka, kiedy to jej gościnią była Anna Nowak-Ibisz.

Rogalska zapytała byłą żonę Krzysztofa Ibisza, czy chciała mieć z nim dziecko. W mediach krążyły bowiem informacje mówiące o tym, że prezenter długo musiał ją namawiać na macierzyństwo. "Podobno Krzysiek Ibisz męczył, męczył i wymęczył. Anka, chcę mieć z tobą dziecko. Ty mówiłaś, że niekoniecznie, ale no wyprosił" - zaczęła temat Rogalska.

Anna Nowak-Ibisz w odpowiedzi przyznała, że bała się macierzyństwa. "Ja sobie zdawałam w pełni sprawę z tego, że to nie będzie dla mnie łatwy orzech do zgryzienia. Wiedziałam, że to będzie trudna droga. Ale tutaj zaczęła się piękna droga do miłości do dziecka" - powiedziała wyraźnie wzruszona była żona Krzysztofa Ibisza. Kobieta podkreśliła jednak, że poczucie miłości do dziecka to najpiękniejsze uczucie na świecie. "Ona zawsze cię poniesie" - przyznała Anna Nowak-Ibisz.

Krzysztof Ibisz i Anna Nowak-Ibisz mają razem syna

Przypomnijmy, że Krzysztof Ibisz i Anna Nowak-Ibisz byli małżeństwem w latach 2005-2009. Para ma syna Vincenta. Małżonkowie mimo rozwodu w dalszym ciągu utrzymują ze sobą przyjacielskie relacje i wspólnie starają się spędzać czas z ukochanym dzieckiem.

