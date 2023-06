Anna Popek jeździ rowerem po basenie! Gwiazda zadała szyku w kostiumie [ZDJĘCIA]

Zofia Zborowska zostawiła córkę na Majorce i popędziła do chorego psa. Konieczna była transfuzja krwi

Lata mijają, a Anna Popek wygląda lepiej niż kiedykolwiek! Dziennikarka robi jednak wiele, by wciąż zachwycać urodą. Raz w roku wyjeżdża do ośrodka, w którym stosuje surowy warzywny post. Ale dba o siebie także na co dzień. W stolicy znalazła basen, w którym organizowane są zajęcia nazywane aqua cycling.

Co to jest aqua cycling?

To nic innego jak jazda na rowerze stacjonarnym zanurzonym w basenie. Dzięki takim treningom można skutecznie zredukować cellulit i zrzucić zbędne kilogramy. Podczas 45 minut można spalić aż 1000 kalorii! Ale to nie wszystko. Pedałowanie pod wodą to także relaksujący masaż, który pomaga nie tylko skórze ale i stawom.

Anna Popek ujawnia swoją dietę

Poza ćwiczeniami Anna Popek dba o dietę. Nie je cukru i unika pieczywa.

- Czasami wieczorem jestem głodna, więc piję wtedy wodę z cytryną. Nie jadam w ogóle cukru - żadnych ciastek, owoców, nie piję soków, nawet lemoniady słodzonej miodem. Jadam bardzo mało chleba, najwyżej kromkę dziennie – wyjawiła niedawno w jednym z wywiadów.

Efekty widać gołym okiem. Nawet pod wodą.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Anna Popek ćwiczy na basenie.