i Autor: AKPA/Kurnikowski Anna Popek

"Nie chciałam do tego dopuścić"

Anna Popek usłyszała diagnozę, która ścina z nóg. Lekarka nie miała wątpliwości, trzeba działać szybko

Anna Popek (54 l.) to znana i lubiana dziennikarka, związana przez ostatni czas z TVP. Niedawno prezenterka podzieliła się z mediami smutną informacją. Okazało się, że podupadła na zdrowiu. Poszła do lekarza i usłyszała diagnozę, która ścina z nóg! Lekarka nie miała wątpliwości, trzeba działać szybko. "Nie chciałam do tego dopuścić", wyznaje Popek. Znamy szczegóły.