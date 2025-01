Anna Popek od lat spełnia się jako dziennikarka. Niedawno podjęła pracę w TV Republika, gdzie prowadzi program śniadaniowy. Ostatnie dni są dla niej bardzo intensywne, ponieważ dla tej właśnie telewizji relacjonuje zmiany polityczne zachodzące w USA. W mediach społecznościowych chętnie rozprawia o tym, jak wygląda ta praca, a także pokazuje zdjęcia zza kulis. Niedawno zaskoczyła nietuzinkową stylizacją.

Anna Popek chce być jak Melania Trump

Anna Popek poleciała do USA, czym chętnie pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych. Na opublikowanych przez nią fotkach widać wyraźnie, że z tej "wycieczki" się bardzo cieszy. Dziennikarka relacjonuje dla nowego pracodawcy, to co dzieje się w USA, a także czerpie wiedzę o pracy dziennikarskiej od kolegów zza oceanu.

Żeby grać, trzeba znać zasady gry. Obserwuję tutaj w Waszyngtonie, jak pracują nasi koledzy dziennikarze, w jaki sposób przedstawiają informacje i jak walczą z cenzurą - napisała Popek w jednym z najnowszych wpisów.

Jakby tego było mało, Anna Popek postanowiła upodobnić się do Melanii Trump. Wybrała garsonkę do złudzenia przypominającą tę, którą miała na sobie 54-latka w dzień zaprzysiężenia Donalda Trumpa. Panie wyglądają niemal identycznie.

Anna Popek nie kryje się z tym, że zainspirowała się strojem Melanii. W opisie posta dodała zdanie, że w tym roku kapelusze będę teraz w modzie. Nie zostaje nam więc nic innego, jak czekać na kolejne stroje Anny Popek inspirowane tymi, które nosi pierwsza dama.

Coś czuję, że kapelusze będą teraz w modzie - czytamy we wpisie Anny Popek

