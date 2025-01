56-letnia Anna Popek dźwiga ciężary na siłowni. W szpilkach! "Podstawą elegancji jest płaski brzuch"

Anna Popek, która do niedawna była twarzą Telewizji Polskiej, a teraz robi karierę w Telewizji Republika, słynie z doskonałej sylwetki. Mimo dojrzałego wieku (56 lat) wciąż ma młodzieńczą, smukłą figurę, zgrabne, szczupłe nogi i, oczywiście, płaski brzuch. To ostatnie jest dla niej wyjątkowo ważne!

Ostatnio Popek dała o tym znać na swoim instagramowym profilu. Nie dość, że opublikowała zdjęcie, do którego pozowała, ciężko trenując w szpilkach na stopach, to jeszcze dodała opis, który nie pozostawiał żadnych wątpliwości w kwestii elegancji. Płaski brzuch jest obowiązkowy.

Anna Popek wyciska siódme poty i mówi wprost o tym, co jest wyznacznikiem eleganckiego wyglądu

Na instagramowym koncie gwiazdy telewizji pojawiło się zaskakujące zdjęcie. Popek ćwicząca to nic nowego, ale Popek ćwicząca w szpilkach? Na ujęciu wykonanym w siłowni widać ubraną na czarno dziennikarkę, która podnosi ciężarek, trenując bicepsy. Ma na sobie buty na wysokich obcasach, a głowę przewiązaną wstążką. Jej strój daleki jest od sportowego. To dowód na to, że Popek jest w stanie trenować zawsze i wszędzie.

Dziennikarka w opisie wspomniała o znanej aktorce od lat słynącej z urody, która wydaje się być dla niej inspiracją.

Po co ćwiczymy? Oczywiście dla zdrowia, siły, dobrego samopoczucia. Ale przyznać się muszę do tego, że moją główną motywacją był dobry wygląd. Grażyna Szapołowska powiedziała kiedyś, że podstawą elegancji jest płaski brzuch. I miała rację. Prowadzenie programów czy koncertów z wiecznie wciągniętym brzuchem jest kłopotliwe. Teraz gdy ćwiczę już od jakiegoś czasu, pojawiły się inne odczucia związanie z treningiem - większa energia życiowa, lepsza kondycja, wiara w siebie. Narzucona sobie samej dyscyplina przynosi po jakimś czasie wielorakie owoce. Polecam! - podkreśliła Anna Popek.

Anna Popek trzyma się ostrej diety i pości

Jednak ćwiczenia to nie wszystko. Aby wyglądać tak jak Popek, trzeba zrezygnować z wielu przyjemności związanych z jedzeniem. Jak wiadomo, to, co dobre, bywa niezdrowe i tuczące, więc dziennikarka trzyma się z daleka od pieczywa, a także owoców oraz cukru. Na dodatek pości.

Lekarka też zawsze mówiła, że owoce postarzają. A ja - jak to? Owoce? Są zdrowe! No nie, bo tam jest cukier i to dużo cukru. Kiedy ostatnio robiłam wywiad z panem profesorem Czupryniakiem, to jest znakomity diabetolog i zapytałam go, czy ten obiegowy sąd jest prawdziwy, że cukier postarza, a on odpowiedział: mógłbym skłamać, ale jednak zrobiono badania wśród osób, które miały podwyższony poziom cukru przez dłuższy czas i u tych, które nie miały. I u tych, które miały, wiek biologiczny komórek był o dziesięć lat starszy. Dziękuję za cukier i nie jem, chociaż uwielbiam kawę z cukrem i ciasta domowej roboty... no, truskawki to jest jedyny wyjątek! - opowiadała Popek w programie "Gwiazdozbiór Jaruzelskiej".

