Tak Anna Popek dba o swoją sylwetkę. Niewiarygodne z czego musiała zrezygnować. My nie dalibyśmy rady!

Anna Popek to jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich dziennikarek. Prowadząca "Pytanie na Śniadanie" zagościła ostatnio w programie "Gwiazdozbiór Jaruzelskiej". Prezenterka w rozmowie z Moniką Jaruzelską zdradziła tajniki swojej diety. Jak się okazuje dziennikarka zrezygnowała z wielu popularnych produktów. Wszystko po to, aby być zdrową. Poznajcie szczegóły jej diety.

Anna Popek u Moniki Jaruzelskiej. Zdradziła przepis na idealną figurę!

Dziennikarka od wielu lat jest pod opieką lekarki, która skończyła medycynę niekonwencjonalną. Anna Popek odwiedza ją kilka razy w roku. To właśnie ona poradziła jej, by ze swojej diety wykluczyć poszczególne produkty.

- Kiedy jeszcze nie było tej fobii glutenowej mówiła, że nie wolno jeść glutenu, a kromka chleba dziennie ma wystarczyć i to najlepiej rano. I ja zapytałam: co pani mówi? Przecież chlebek z masełkiem to podstawa. I ona na to: jak pani chce, ale to będzie miało swoje skutki. Więc przyznałam jej rację i chlebek jem tylko rano - powiedziała w "Gwiazdozbiorze" dziennikarka.

Dodatkowo Anna Popek wykluczyła ze swojej diety owoce, ponieważ zawarty w nich cukier może postarzać.

- Lekarka też zawsze mówiła, że owoce postarzają. A ja - jak to? Owoce? Są zdrowe! No nie, bo tam jest cukier i to dużo cukru. Kiedy ostatnio robiłam wywiad z panem profesorem Czupryniakiem, to jest znakomity diabetolog i zapytałam go czy ten obiegowy sąd jest prawdziwy, że cukier postarza, a on odpowiedział: mógłbym skłamać ale jednak zrobiono badania wśród osób, które miały podwyższony poziom cukru przez dłuższy czas i u tych, które nie miały. I u tych, które miały, wiek biologiczny komórek był o dziesięć lat starszy - dodała.

Dziennikarka w swojej diecie pozwala sobie również na małe wyjątki, jak na przykład kawa z cukrem, truskawki czy domowej roboty ciasto. - Dziękuję za cukier i nie jem, chociaż uwielbiam kawę z cukrem i ciasta domowej roboty... no, truskawki to jest jedyny wyjątek! - podsumowała.

