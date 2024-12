Jak się można domyślić, już nie tylko TVP czy Polsat oferują swoim widzom imprezę sylwestrową, w tym roku taką ofertę przygotowała też dla swoich fanów Telewizja Republika. Sylwester ma zostać zorganizowany na rynku w Chełmie, a poprowadzić go mają Anna Popek oraz Rafał Patyra.

Chociaż do imprezy zostało już bardzo mało czasu, to Anna Popek nie traci nadziei, że zdąży zbudować sylwetkę, o jakiej marzy niejedna kobieta. Gwiazda zaprezentowała niedawno na swoim instagramowym koncie nagranie, na którym pokazała, jak wylewa siódme poty. Okazuje się, że zależy jej na wysmukleniu jednej partii ciała.

W sekcji komentarzy pojawiła się masa komentarzy wspierających Popek. Większość kibicuje dziennikarce w walce o lepszą sylwetkę.

Jakiś czas temu Anna Popek w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, jak wygląda praca w Telewizji Republika. Gwiazda opowiedziała też o tym, jak było w TVP. Okazuje się, że u byłego pracodawcy zupełnie nie miała na nic wpływu, tutaj jest zupełnie inaczej. Dziennikarka przyznała nam, że chociaż TVP ma lepsze wyposażenie w sprzęt, ona w TV Republika czuje się znacznie lepiej.

Tu w ogóle mam wpływ. W telewizji to było ograniczone, bo jednak była taka cała siatka czy wydawców, czy podwydawców, czy kierownictwa, więc było dużo trudniej swój temat, swoją wizję rozmowy. Tu jest po prostu krótki łańcuch i możemy działać. Natomiast możliwości techniczne wiadomo potężnej telewizji tak dobrze uposażonej za czasów poprzedniego prezesa no to były dużo większe, więc tutaj mamy trochę technicznie, jeszcze bym powiedziała, pole do rozwoju, ale merytorycznie bym powiedziała, że jesteśmy bardzo dobrzy - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Anna Popek.