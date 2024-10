Anna Popek ostro o elitach. "Zakompleksiona banda". Zaprosiła religijnego Muńka Staszczyka. No i się zaczęło!

Anna Popek przez długi czas była gwiazdą Telewizji Polskiej, ale gdy zmieniły się władze stacji, została odsunięta. Najpierw przestała prowadzić "Pytanie na śniadanie", później zniknęła z radia. Choć Popek była jedną z twarzy TVP, wkrótce stało się jasne, że nie zagrzeje miejsca w telewizji publicznej.

I faktycznie, w marcu, po 3 miesiącach nieobecności na antenie, pożegnała się z odbiorcami TVP, a kilkanaście dni później widzowie zobaczyli dziennikarkę u konkurencji - została gwiazdą Telewizji Republika.

Od kwietnia Popek jest prowadzącą śniadaniowego pasma Telewizji Republika. Mowa o "Wstajemy!". W jednym z ostatnich odcinków pojawił się Muniek Staszczyk, by porozmawiać na temat wiary. Nie jest tajemnicą fakt, że wokalista jest przywiązany do religii katolickiej. Nigdy tego nie krył, ale też specjalnie się z tym nie afiszował.

Wywiad w telewizji, która budzi sporo kontrowersji, bo słynie z promowania prawicowych poglądów, był jednak dla wielu fanów gwiazdora punktem zapalnym. W sieci pojawiły się komentarze, które mogły nie spodobać się ani Muńkowi, ani Popek.

Piosenkarz uznał, że stosownie będzie wytłumaczyć się z decyzji o pójściu do Telewizji Republika.

Muniek Staszczyk wytłumaczył się i starał się nikogo przy tym nie urazić. Anna Popek wyraziła swoje zdanie dużo mniej dyplomatycznie. Jej słowa były pełne określeń typu "zakompleksiona banda", "prostacki tłum".

I dodała:

Zapraszając Muńka do studia, chciałam, żeby po prostu opowiedział o swoim życiu przemienionym przez wiarę. To była serdeczna, szczera i bardzo przyjacielska rozmowa. I taki był też jej wydźwięk, do czasu gdy nie zabrały się za jej ocenianie wszystkie te jedynie słuszne "autorytety", ludzie, w których żyłach zamiast krwi płynie zazdrość, zawiść i nieuzasadnione poczucie wyższości. Zakompleksiona banda, której wydaje się, że ma rację i moralne prawo do oceny, wyszydzenia, obrażania innych. Jednym słowem "elita". I są to zazwyczaj ci ludzie, którzy bredzą o poczuciu wolności, prawie do decydowania o sobie, o prawie do własnego zdania.

Elita to dawniej byli ludzie, do których chciało się dołączyć, ludzie, w towarzystwie których chciało się spędzać czas, ludzie dobrze wychowani, a wyrazem ich dobrego wychowania był szacunek do innych i poszanowanie wolnej woli drugiego człowieka. A teraz? Mamy to, co mamy. Można mówić, co się chce, byleby było to zgodne z tym, co myśli prostacki tłum.