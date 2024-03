Anna Popek już wróciła na antenę! Nie uwierzycie, jaką ma fuchę!

Ale akcja w TVN 24! I to na wizji! Oburzający telefon w "Szkle kontaktowym" pod adresem prowadzącej!

Anna Popek to jedna z najpopularniejszych polskich dziennikarek i prezenterek telewizyjnych. Przez lata mogliśmy oglądać ją na antenach Telewizji Polskiej. z TVP była związana jest od ponad dwóch dekad. W przeszłości wraz z Michałem Olszańskim przez wiele lat prowadziła "Pytanie na śniadanie" Z programu odeszła w kwietniu 2016 roku, by poprowadzić “Świat się kręci” w TVP 1. W kwietniu 2023 roku powróciła do śniadaniówki. Ostatni raz Annę Popek widzieliśmy na wizji 19 grudnia 2023 roku. Teraz powróciła na antenę! Poprowadziła świąteczne wydanie programu na antenie TV Republika!

Anna Popek wróciła do telewizji! Poprowadziła świąteczny program!

W poniedziałek wspomniana już TV Republika rozpoczęła emisję świątecznego programu, który ma być emitowany dwa razy dziennie przez Wielki Tydzień. Premierowe odcinki będą pokazywane przez cały Wielki Tydzień o godz. 7.05 i 16.50. To właśnie jego twarzą została Anna Popek.

- Jak dobrze go przeżyć, jak sprawić, żeby nie zamienił się w pogoń za obowiązkami. Czy sztuka może nam w tym pomóc, a może nasza polska tradycja? Na rozmowy o pisankach, mazurkach, pieśniach pasyjnych, poście, malarstwie i wspólnym świętowaniu do Telewizji Republika zaprasza Anna Popek - reklamuje program stacja.

