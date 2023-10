Anna Popek po 50-tce zachowuje znakomitą formę

Anna Popek to postać, bez której trudno wyobrazić sobie TVP. Prezenterka na Woronicza trafiła w 1999 roku, a wcześniej pracowała w śląskim oddziale telewizji publicznej. Gwiazda - mimo że już dawno przekroczyła 50-tkę, nadal zachowuje znakomitą formę fizyczną. Niedawno widzieliśmy, co Anna Popek wyprawiała na basenie i byliśmy pod wielkim wrażeniem. Wcześniej zmysły internautów rozpaliły fotki prezenterki TVP zrobione w saunie. To jednak nic. Właśnie do sieci wpadło nagranie, na którym widać Annę Popek w wannie! Nie była to zwykła kąpiel. Gwiazda telewizji przeżywała prawdziwą męczarnie. Musiała wejść do lodowatej wody! Wszystko dla zdrowia. Tego typu kąpiele trzeba jednak skonsultować z lekarzem.

Anna Popek w wannie w "Pytaniu na śniadanie" TVP. Wideo trafiło do sieci

Anna Popek zdecydowała się na ten specyficzny zabieg w wannie podczas programu "Pytanie na śniadanie" w TVP. Wideo jest już w sieci, można je zobaczyć m.in. pod naszym artykułem. - Zimna, lodowata wręcz woda ujędrnia skórę, wzmacnia odporność, poprawia nastrój. Dzisiaj w "Pytaniu na śniadanie" przeprowadziłam eksperyment na żywym organizmie i po szyję zanurzyłam się w lodowatej wodzie. Czekam na pierwsze efekty - napisała na Instagramie dziennikarka, która podczas całej akcji sporo wycierpiała. Na razie gwiazda TVP cieszy się z tego, że lodowaty eksperyment wytrzymał... jej makijaż.

W naszej galerii prezentujemy gorące zdjęcia Anny Popek z lodowatej wanny