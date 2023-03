Anna Popek w saunie w Wielkim poście! Gorące zdjęcie rozpala zmysły

Anna Popek już dawno przekroczyła 50-tkę, a nadal wygląda co najwyżej na trzydziestolatkę. Dziennikarka TVP zapewne zdaje sobie sprawę ze swych atutów, bo regularnie zamieszcza w sieci fotki pobudzające wyobraźnię. Kilka miesięcy temu Anna Popek pokazała się w seksownym stroju, który odsłaniał kawał biustu. Teraz dla odmiany gwiazda telewizji pokazała fanom, jak wygląda w saunie. Przy okazji Anna Popek poinformowała ciekawskich, że rozpoczyna swój "program odnowy". - Przez lata opracowałam sposób, żeby wraz z wiosną powróciły siły witalne i młodość. Zaczynam od oczyszczania - Wielki Post temu znakomicie służy. Nie jem np. cukru, nawet owoców. A to, co bardzo lubię i co mi służy, to sauna. Oczyszcza, poprawia krążenie, skóra po saunie chłonie jak gąbka wszystkie substancje odżywcze. Dobry balsam do ciała i olejek do twarzy po saunie zawsze mam pod ręką - uchyla rąbka tajemnicy Anna Popek. W naszej galerii prezentujemy gorące zdjęcia dziennikarki TVP, w tym te prosto z sauny. Od samego patrzenia można się mocno rozgrzać...

