Tak zmieniła się twarz Oli Kwaśniewskiej od czasu "Tańca z gwiazdami". To jakiś fenomen!

Ola Kwaśniewska w "Tańcu z gwiazdami". Wielki sukces w parze z Rafałem Maserakiem

Ola Kwaśniewska od "Tańca z gwiazdami" zaczęła swoją karierę w mediach. Okazało się, że córka Aleksandra Kwaśniewskiego ma wielki talent taneczny. Na parkiecie czuła się jak ryba w wodzie, co zostało docenione i przez widzów, i przez surowych jurorów. Ostatecznie Ola Kwaśniewska występująca w duecie z Rafałem Maserakiem uplasowała się na drugim miejscu w konkursie. Prezydentówna po tym sukcesie na dłużej związała się ze stacją TVN - prowadziła "Kulisy Tańca z gwiazdami", pracowała także przy "Dzień dobry TVN". Ola Kwaśniewska szybko stała się rasową dziennikarką, a jej kariera nie ograniczyła się do TVN. Córkę byłego prezydenta mogliśmy oglądać także w Polsacie czy TV4. W 2014 roku Ola Kwaśniewska odeszła ze świata show-biznesu.

Ola Kwaśniewska się nie starzeje

Zanim do tego doszło, prezydentówna wyszła za mąż za Kubę Badacha. Było to spore zaskoczenie, bo wcześniej Ola Kwaśniewska zaręczona była z florecistą Wojciechem Szuchnickim. Małżeństwo z Badachem okazało się jednak strzałem w dziesiątkę. 11 lat po ślubie Ola i Kuba ciągle są w sobie zakochani. Zdarza im się też współpracować na płaszczyźnie zawodowej - prezydentówna pisała teksty do piosenek Badacha. Związek z muzykiem na pewno nie zaszkodził też urodzie Oli Kwaśniewskiej. Patrząc na jej zdjęcia od 2006 roku, można dojść do wniosku, że córka byłego prezydenta wcale się nie starzeje. Jej twarz ciągle wygląda, jak twarz 25-letniej dziewczyny stawiającej pierwsze kroki w show-biznesie. To jakiś fenomen! W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniła się twarz Oli Kwaśniewskiej od czasu "Tańca z gwiazdami, w którym wystąpiła z Rafałem Maserakiem.

