Takie nogi miała Jolanta Kwaśniewska 30 lat temu! "Laska", "Ale sztos"

Jolanta Kwaśniewska musiała dzielić się mężem

Jolanta Kwaśniewska wzięła ślub z przyszłym prezydentem RP w 1979 roku. Dwa lata później urodziła się ich jedyna córka - Aleksandra Kwaśniewska. Uczucie pomiędzy Olkiem i Jolą wybuchło na uczelni. - Poznaliśmy się, kiedy mąż był już na ostatnim roku studiów. Ja byłam wtedy na trzecim roku prawa i administracji. Spotkaliśmy się na zebraniu Rady Uczelnianej. Olek spotkał się z moim kolegami i powiedział do nich, że się ze mną ożeni - wspominała Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem w programu "Demakijaż". Po ślubie i narodzinach córki żona Aleksandra Kwaśniewskiego musiała... dzielić się mężem. - Pamiętam, że gdy mąż wszedł w politykę, zaczęłam nagle odpowiadać znajomym: Nie, nie przyjdziemy, Olka nie będzie. Uważałam, że muszę dzielić się nim w imię – jak bardzo górnolotnie by to zabrzmiało – dobra kraju - opowiadała Jolanta Kwaśniewska w "Newsweeku".

Jolanta Kwaśniewska na zdjęciu z 1992 roku. Co za nogi!

Przyszła pierwsza dama zawsze była bardzo atrakcyjną kobietą i podobała się mężczyznom. Razem z Aleksandrem stanowili piękną parę, a ich córka - Aleksandra Kwaśniewska - urodę odziedziczyła po mamie, choć podobieństwo do taty także jest widoczne. Polacy pamiętają Jolantę Kwaśniewską głównie z czasów, gdy była pierwszą damą (w latach 1995-2005). Małżonka prezydenta zawsze zadawała szyku - była prawdziwą ikoną stylu, na której wzorowało się wiele kobiet. Mało kto miał okazję zobaczyć ją w stroju mniej oficjalnym. Teraz jest okazja! W odmętach sieci krąży fotka Jolanty Kwaśniewskiej, na której widać jej całe niebywale zgrabne nogi. Zdjęcie pochodzi z magazynu "Sukces" z roku 1992. Internauci są zachwyceni małżonką Aleksandra Kwaśniewskiego. "Laska", "Ale sztos" - komentują. W naszej galerii zobaczysz więcej zdjęć Jolanty Kwaśniewskiej z czasów młodości.

