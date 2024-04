Dramat ministra Gawkowskiego! "Wkurzony, oszukany i okradziony". Co się stało?! Porażające doniesienia. Ogromne pieniądze w tle!

Wydaje się, że politycy, a już tym bardziej ci rządzący, mają spokojne życie bez trosk i zmartwień. Niestety, prawda jest zupełnie inna. W czwartek rano (25 kwietnia) wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy powiadomił w mediach społecznościowych, co spotkało jego i jego małżonkę. Okazuje się, że Gawkowski padł ofiarą oszusta dotyczącego samochodu. Minister cyfryzacji tak to opisał: - Dziś witam się nie jako wicepremier, minister czy poseł, a jak zwykły obywatel. Wkurzony, oszukany i okradziony - zaczął w niepokojących słowach swój wpis. Dalej zaczął relacjonować, co dokładnie się stało: - Dzielę się historią, która brzmi jak z powieści kryminalnych, które zdarza mi się pisać. Niestety jest prawdziwa i straszna. Wczoraj dowiedziałem się, że auto, które legalnie kupiłem za 100 tys. zł. ma swojego „bliźniaka” we Francji, a mi sprzedano podrobioną w Polsce wersje. Finał jest taki, że samochód został zajęty przez Policję i Prokuraturę, a my z żoną straciliśmy 100 tys. zł - wskazał.

Gawkowskiemu sprzedali nielegalne auto! Jak do tego doszło?! Polityk nie odpuści!

Jak do tego doszło? Krzysztof Gawkowski po kolegi opisał, jak zakupił auto: - W październiku 2023 kupujemy auto - Peugeota 5008 od prywatnej osoby. Przed zakupem sprawdzamy pojazd po numerze VIN i dodatkowo jedziemy na sprawdzenie do autoryzowanego serwisu Peugeota. Płacimy za usługę sprawdzenia, otrzymujemy potwierdzenie. Kupujemy auto z całą historią i rejestrujemy w urzędzie komunikacji. Inwestujemy, użytkujemy przez ponad pół roku i teraz dowiadujemy się, że samochód jest nielegalny - tłumaczy polityk. Jakim cudem?! Gawkowski podkreśla, że nie mam żadnych uwag do działań policji czy prokuratury, które działania przeprowadziły profesjonalnie. - Nie rozumiem jednak, jak autoryzowany serwis mógł nie sprawdzić dlaczego w innym państwie (macierzystym dla marki) jeździ samochód o takim samym nr VIN!? Mogło to trafić na każdego, trafiło na mnie. Nagłaśniam sprawę i jej nie odpuszczę. Będą pozwy i roszczenia. Bez względu na to, ile będzie trwała sprawa, a zapewne lata, nie może być tak, że obywatel dokonuje zakupu czegokolwiek, sprawdza w dobrej wierze u producenta i na koniec wszyscy mówią to nie moja wina - zapowiedział polityk.

To jednak nie koniec, bo Gawkowski nie chce tylko załatwić swojej sprawy i doprowadzić jej do końca, ale jak zapowiedział, chce działać dla innych, a ta historia może w tym pomóc: - Postaram się również o zmiany legislacyjne w prawie. Każdy obywatel przed zakupem auta, powinien mieć możliwość potwierdzić czy gdzieś w UE nie jeździ numerowy klon samochodu, które chce nabyć. Wyrządzono mojej rodzinie krzywdę, a w oku zakręciła się łza. Mam jednak nadzieję, że służby państwa zadziałają sprawnie i szybko wykryją przestępców, a oni poniosą zasłużoną karę.

