i Autor: Piotr Drabik/cc/flickr

Jacek Protasiewicz ujawnia nam kulisy swoich zaręczyn! Pomógł mu Donald Tusk?!

Jacek Protasiewicz i jego ukochana Daria Brzezicka mają co świętować! Jak się okazało, para zaręczyła się podczas pobytu na słonecznej Malcie. Teraz był wicewojewoda czeka na unieważnienie ślubu kościelnego, by do ołtarza zabrać swoją obecną partnerkę. Jak się okazuje, w podjęciu tego ważnego kroku niechcący pomógł mu premier Donald Tusk! O co chodzi?