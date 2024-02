Arkadiusz Jakubik zabrał żonę na premierę filmu! Tak wygląda żona aktora! [GALERIA]

Joanna Racewicz wróciła pamięcią do tragicznych wydarzeń! Musiała przerwać wywiad!

Arkadiusz Jakubik to znany i lubiany aktor, czterokrotny laureat Orła w kategorii "najlepsza drugoplanowa rola męska". Ostatnio zagrał w serialu Netlfixa "Informacja Zwrotna". Aktor stał się ulubieńcem reżysera i często pojawiał się w jego głośnych filmach. Współpracowali razem przy filmach: "Wesele", "Dom zły", "Drogówka", "Pod Mocnym Aniołem", "Wołyń", "Kler". Rzadko można obserwować go na czerwonych dywanach. Niedawno pojawił się na premierze filmu "Ludzie". Aktor zabrał ze sobą nawet swoją żonę, a to rzadki widok.

Arkadiusz Jakubik na premierze filmu "Ludzie". Zabrał ze sobą swoją żonę!

Nagradzany aktor na premierze filmu "Ludzie" zjawił się ze swoją żoną - Agnieszka Matysiak, z którą związany jest od ponad 30 lat. Jej głos doskonale znają wszyscy miłośnicy animacji i gier komputerowych. Na ściance aktorzy zaprezentowali się w klasycznych casualowych stylizacjach. Aktor miał na sobie kurtkę, t-shirt oraz czapkę z daszkiem. Natomiast jego żona postawiła na sukienkę ze stójką i zamszowe kozaki na niskim obcasie.

