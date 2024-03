Legendarny mistrz KSW zostanie ojcem. Nie do wiary, kim jest jego partnerka! Widzieliśmy ją bez ubrania

likp 17:19 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Artur Sowiński to prawdziwa ikona polskiego MMA. Legendarny międzynarodowy mistrz KSW w wadze piórkowej bił się z takimi zawodnikami jak Maciej Jewtuszko czy Borys Mańkowski. Teraz Artur Sowiński stanie przed zupełnie innym zadaniem. Fighter bowiem zostanie ojcem po raz drugi. Nie do wiary, kim jest jego partnerka Mała Ania. To wielka gwiazda programu "Warsaw Shore". Celebrytka ma za sobą bardzo ciekawą przeszłość. Widzieliśmy ją nawet bez ubrania!