Asia i Andrzej z "Sanatorium miłości" razem na zdjęciach! Co ich łączy?

Asia Dyrkacz to uczestniczka 5. edycji "Sanatorium miłości", która wróciła do Polski po 40 latach życia w Stanach Zjednoczonych. Seniorka pracowała m.in. jako modelka i nie ma się czemu dziwić, bo jej uroda jest wprost zachwycająca! Asia ma jednak ciemną kartę w historii swojego życia. Była w związku z mężczyzną uzależnionym od alkoholu i narkotyków. Sama również nie stroniła od używek. Andrzej Sikorski to z kolei uczestnik 4. edycji. programu, którego media łączyły z inną kuracjuszką, Moniką. Wiele wskazywało na to, że między tą dwójką jest coś więcej niż tylko przyjaźń. Ostatecznie jednak Monika zaprzeczyła tym plotkom.

"Sanatorium miłości". Asia i Andrzej na wspólnych zdjęciach!

Jakiś czas temu Asia opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym obejmuje Andrzeja. Mężczyzna również wstawił na swój profil na Instagramie taką samą fotografię. Fani od razu zaczęli zastanawiać się, czy uczestnicy randkowego show dla seniorów mają ze sobą romans. Asia ucięła jednak temat mówiąc, że było to jedynie koleżeńskie spotkanie.

- Poznajemy się ze wszystkich edycji na Facebooku. On mieszka w Warszawie, dlatego po koleżeńsku, bez zobowiązań, spotkaliśmy się na kawę. To wszystko - przekazała Telemagazynowi.

Ostatnio na Facebooku Asi pojawiły się kolejne zdjęcia z Andrzejem. Okazuje się, że para uczestniczy w tajemniczym projekcie. Chodzi o… teledysk!

- Już niedługo zdradzimy więcej - obiecała.

Jesteście ciekawi co to za teledysk?

i Autor: Instagram/@asia.dyrkacz

Zobacz zdjęcia Asi w naszej galerii!