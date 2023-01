Asia z "Sanatorium miłości" miała romans z mężem gwiazdy TVN?! Seniorka przerywa milczenie

Asia Dyrkacz to uczestniczka 5. sezonu "Sanatorium miłości", która po 40 latach życia w Stanach Zjednoczonych przeprowadziła się do Warszawy. Kobieta pracowała tam m.in. jako modelka i trudno się dziwić - jej uroda wprost zachwyca! Asia ma na swoim koncie trzykrotne zaręczyny i ślub. Niestety, jedna z jej relacji była bardzo toksyczna. Ekspartner wciągnął ją w narkotyki, a konkretniej kokainę. Kobieta miała również problem z alkoholem oraz była uzależniona od seksu. Asi udało się jednak zwalczyć nałogi. Oprócz regularnej terapii i spotkań AA skupiła się także na rozwoju duchowym oraz zaczęła medytować. Teraz chce pomagać innym. Z tego powodu założyła fundację, której celem celem jest destygmatyzacja osób z uzależnieniami.

Asia z "Sanatorium miłości" opowiedziała o byłym mężu. To celebryta

W rozmowie z "Pomponikiem" Asia zdradziła nieco więcej na temat swojego małżeństwa. Jak się okazało, jej eksmąż to osoba znana, dlatego nie chciał, by wzięła udział w randkowym show dla seniorów. Co więcej, zakazał kobiecie wypowiadania się na jego temat! Media łączyły Asię z Paulem Montaną, mężem Ilony Felicjańskiej. Ta dwójka pojawiła się razem na imprezie branżowej w 2021 roku, przez co niemal natychmiast powstały plotki, że Montana ma nową partnerkę. Asia po dwóch lat od tamtego wydarzenia postanowiła w końcu zabrać głos.

- Paul jest moim najlepszym przyjacielem. Ja byłam świadkiem na ich ślubie. Paul z Ilonką byli u mnie w Nowym Jorku, to w ogóle jest nieporozumienie. Ja go zaprosiłam i tam siedzieliśmy. To był absurd, myśmy się tak śmiali z tego, ale było mi przykro, bo ja kocham Ilonę. Ona miała problemy z nałogami, ale jako kobieta jest bardzo mądra, wartościowa. Jest mi przykro, że przez nałogi zrujnowała sobie życie - powiedziała "Pomponikowi".

Dyrkacz skomentowała również związek Montany i Felicjańskiej. Nie ominęła tematu nałogów.

- Znam ich relację bardzo dobrze, oni mają niesamowite połączenie. Ilona to miłość jego życia. Kiedy oni chodzili ze sobą, promienieli miłością, to się później posypało, ale ja wierzę w to, że ich miłość była prawdziwa i autentyczna. Ale jest też druga strona medalu. To nie był przypadek, że oni się spotkali. Obydwoje mieli problemy z uzależnieniami. Oni sami ze sobą musieli ten problem rozwiązać, a następnie wspólnie - podsumowała.

