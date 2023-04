Aż nas wryło! Wojciech Mecwaldowski ostro o kolegach z branży. "Dla mnie to żenujące!"

Zapraszamy do oglądania

Wojciech Mecwaldowski serca telewidzów skradł wcielając się rolę Piotra Nowaka w serialu "Usta Usta". Aktor znany jest z tego, że bardzo chroni swoją prywatność. Na próżno go również szukać na branżowych wydarzeniach. Co ciekawe, nie ma on także Facebooka czy Instagrama. Ostatnio zagrał w komedii "Niebezpieczni dżentelmeni", z tej okazji zrobił wyjątek i udzielił kilku wywiadów. W jednym z nich aktor nie szczędził gorzkich słów w kierunku swoich kolegów. Aż zdębieliśmy, gdy usłyszeliśmy te słowa!

Wojciech Mecwaldowski wspominał początki kariery. Do tego go zmuszano!

Aktor został zaproszony do programu "Kanapa Knapa". Podczas rozmowy Wojciech Mecwaldowski wspominał początki swojej drogi aktorskiej oraz rzeczy, do których wówczas próbowano go zmusić: - Jak zaczynałem swoją pracę, czy jeszcze niedawno każdy mi mówił, że musisz bywać na imprezach, bo wtedy wiedzą, że jesteś. Musisz chodzić na jakieś promocje: kosmetyków, butów, ciuchów. Gówno prawda! Nigdzie nie chodziłem, nigdzie nie byłem - grzmiał.

Wojciech Mecwaldowski wbija szpilę innym aktorom! "To jest taka żenada"

- Mówię o tym otwarcie, jak widzę, że aktorzy czy aktorki chodzą na otwarcie butików jakichś butów albo ciuchów i cieszą się, że dostaną buty. No przecież to jest taka żenada. Nie wiem jak to objąć umysłem? Przecież ich stać, żeby sobie takie buty kupić, więc z czego się cieszą? - powiedział.

A Wy, zgadzacie się z jego słowami? Zagłosujcie w naszej sondzie!

