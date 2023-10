Aż serce nas zabolało, gdy dowiedzieliśmy się, dlaczego Katarzyna Bosacka schudła 15 kg w krótkim czasie. Stach, co za tym stoi

Dariusz Pachut ogłosił, że rozpoczyna nowy etap w życiu. Posypały się gratulacje. Co na to Doda?

Katarzyna Bosacka to znana dziennikarka, która od lat podejmuje tematy zdrowego odżywania i propaguje zdrowy styl życia. Zawsze promienna i uśmiechnięta, jest lubiana przez widzów. Jednak ostatnio jej fani zauważyli ogromne zmiany w wyglądzie Bosackiej. Co się stało? Katarzyna Bosacka mocno schudła i to w bardzo krótkim czasie. Wiele kobiet z pewnością pomyślało, że stoi za tą odmianą cudowna dieta albo środki przyspieszające zrzucanie zbędnych kilogramów. Jednak prawda jest zupełnie inna. Bosacka sama o wszystkim opowiedziała.

Dziennikarka wyznała na Facebooku, co tak naprawdę się wydarzyło, że schudła. Niestety, to wcale nie brzmi dobrze: - Ostatnio dostaję od Was coraz więcej wiadomości, że bardzo schudłam 🙈 Rzeczywiście w 3 miesiące -15 kg. - przyznała. I wprost napisała, co za tym stoi: - Jednocześnie chciałam Wam przekazać, że nie reklamuję żadnych suplementów diety, a jedynym powodem mojego schudnięcia był stres.

Fatycznie, zmartwień Katarzynie Bosackiej nie brakowało, szczególnie w ostatnich miesiącach, gdy wyszło na jaw, że jej mąż, senator Marcin Bosacki miał się wdać w relacje pozamałżeńskie, a małżonkowie po 26 latach wspólnego życia rozstali się.

To nie wszystko, bo Bosacka postanowiła wyznać fanom, że stała się obiektem oszustów, którzy bezprawnie wykorzystali jej wizerunek. Dziennikarka wzięła sprawy w swoje ręce i skierowała je na właściwe tory, czyli na drogę prawną: - Nie wszyscy wiecie, że mój wizerunek został bezprawnie wykorzystany do reklamy różnych diet i suplementów diety ❌ Sprawą zajmują się prawnicy ❗️ - napisała.

https://www.se.pl/wiadomosci/exclusive/bosacka-od-odejscia-meza-schudla-14-kg-ale-daje-rade-szczere-wyznala-to-caly-czas-sie-kotluje-aa-6vok-eCvz-qNH4.html