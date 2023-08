Niewiele osób wie, że Friz ma brata! Kim on jest? Karol Wiśniewski bardzo rzadko o nim mówi

Jak to możliwe?

Mandaryna, a konkretnie Marta Wiśniewska to jedna z najbardziej popularnych wokalistek w Polsce. Swojego czasu była na ustach całej Polski, wszystko za sprawą małżeństwa z Michałem Wiśniewskim. Ich "lodowy ślub" w 2005 roku oglądała niemal cała Polska. Od czasu rozstania Mandaryna kompletnie zmieniła swoje życie. Znalazła nową miłość, dla której zdecydowała się zamieszkać w lesie w kontenerze!

Mandaryna zamieszkała w kontenerze! Zrobiła to z miłości

Mandaryna jest szczęśliwie zakochana i tworzy związek z Adrianem Szlażewiczem. Para jakiś czas temu zdecydowała się, że opuści miejski zgiełk i zamieszka.... w kontenerze. Adrian ma tam działkę, którą postanowili oboje zagospodarować i postawili kontener. Zobaczcie, jak się urządzili!

- Zachwyciłam się takim pomysłem. W środku jest jak dom, ma nawet osobną sypialnię i kuchnię i łazienkę, więc wszystko to, co jest potrzebne na działce, to jest - opisywała w rozmowie z "Jastrząb Post"

