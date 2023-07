Aż usiedliśmy, kiedy zobaczyliśmy, ile emerytury dostaje Rudi Schuberth. Autor "Córki Rybaka" mówi ostro: ŻENADA!

Rudi Schuberth w tym roku świętować będzie okrągłe 70. urodziny. Od 1977 roku współtworzył kultowe "Wały Jagiellońskie" Artysta przez lata był ulubieńcem telewidzów, mogliśmy podziwiać go między innymi jako jurora w programie "Jak oni Śpiewają". Dekadę temu postanowił jednak odejść z telewizji i zaszyć się w swoim domu na Kaszubach, gdzie do jego dyspozycji jest prywatne jezioro. Jakiś czas temu, wypowiedział się na temat swojego świadczenia emerytalnego. Nie szczędził gorzkich słów i nazwał to "żenadą". Zobaczcie, ile co miesiąc wpływa na jego konto!

Rudi Schuberth ostro o swojej emeryturze! Mówi o żenadzie!

Rudi Schuberth wyraził ogromne rozgoryczenie, kiedy odkrył, że co miesiąc wpływa na jego konto 1200 złotych z tytułu emerytury.

- Od czasu do czasu będę musiał nadal występować i pokazywać się publicznie, bo ta moja emerytura to jest po prostu żenada. Artyści nie mają żadnych emerytur - wyznał w "Fakcie".

