Babcia i mama w domu Julii von Stein! Przeprowadzka nabiera tempa

Julia von Stein jest w trakcie przeprowadzki! W najnowszym odcinku jej reality show nabiera ona tempa. To jednak nie wszystko! Celebrytkę odwiedzają mama i babcia. W końcu poznają one ukochanego Julii von Stein - Marcina! Emocje sięgają zenitu! Podczas wizyty doszło nawet do awantury! Co wydarzyło się w najnowszym odcinku nietypowych przygód Julii von Stein? Cały odcinek prezentujemy pod artykułem.

Julia von Stein urodziła się jako Katarzyna Steinhoff. Dlaczego zatem stała się Julią? Okazuje się, że imię nadane przez rodziców przyszłej gwieździe serwisu YouTube nie pasowało. Postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce!

Odkąd wyprowadziłam się z domu i miałam praktycznie 18 lat, już wtedy wszystkim przedstawiałam się imieniem drugim, czyli Julia. Zawsze wydawało mi się, że imię Julia bardziej do mnie pasuje

- wyjawiła celebrytka w programie "Diabelnie boskie". Z kolei na weselu swojej babci wygłosiła wzruszającą przemowę.

Tak naprawdę byłam wychowywana przez dziadków. To ty babciu nauczyłaś mnie jak kochać, nauczyłaś mnie jak być dobrym człowiekiem, co to znaczy czynić dobro. Nauczyłaś mnie, jak stroić się, malować się, to od ciebie zapaliłam pierwszego papierosa. Jak miałam 18 lat i rodzice wyrzucili mnie na zbity pysk z domu, to ty się mną zaopiekowałaś, Spałaś koło drzwi, patrząc czy czegoś sobie nie zrobię

- mówiła gwiazda.

Pod filmem znajduje się galeria: Julia von Stein gotuje makaron i szuka męża. Efekty podobne