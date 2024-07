Barbara Kurdej-Szatan wróci do "M jak miłość"? Fani czekają na to od dawna!

Co ich łączyło?

Anna Lewandowska pokazała, jak gotuje. No i się zaczęło

Nie wszystkich na to stać

To nie był dobry pomysł?

"To jest prawda"

Barbara Kurdej-Szatan wróciła co łask TVP

Wielka kariera Barbary Kurdej-Szatan została przerwana, gdy w listopadzie 2021 roku w mocnych słowach wypowiedziała się o działaniach Straży Granicznej. Aktorka straciła kontrakty reklamowe, pracę w publicznej telewizji oraz rolę w ulubionym serialu milionów Polaków - "M jak miłość". Ponad rok temu sąd uniewinnił ją od stawianych jej zarzutów zniesławienia. Sędzia uznał, że to, co zrobiła, nie ma znamion czynu zabronionego. Prokuratora zaskarżyła wyrok, ale sąd apelacyjny uznał go za prawomocny.

Po pozytywnym dla aktorki wyroku, zaczęła powoli wracać do łask branży. Wystąpiła między innymi w jubileuszowej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Po zmianie władzy mówiono, że jej ponowne pojawienie się w TVP jest jedynie kwestią czasu. I tak się stało kilka tygodni temu. Barbara Kurdej-Szatan po trzech latach przerwy ponownie pojawiła się na antenie Telewizji Polskiej. Wraz z mężem Rafałem Szatanem poprowadziła wyjątkowy koncert "Nie ma jak u mamy".

Barbara Kurdej-Szatan ponownie w "M jak miłość"?

Jak aktorka sama przyznała, pierwszą propozycję - rolę gospodyni porannego pasma "Pytanie na śniadanie" odrzuciła, ale pojawiła się jako gość. Podobno poprowadzi za to inny program. Nic więc dziwnego, że fani zastanawiają się czy zobaczą ją również w "M jak miłość". Wiadomo, że wątki serialowych postaci rozpisane są do końca roku. "Widzowie lubili jej postać, więc wszystko jest możliwe, ale na pewno nie w tym roku" - donosił niedawno informator Pudelka.

Co na ten temat uważa sama zainteresowana? W rozmowie z "Faktem" wyznała, że wszyscy pytają ją o "M jak miłość", a ona od dawna nie ma kontaktów z produkcją serialu. Dodała, że na razie nie będzie reż mówić o innych projektach, bo nic nigdy nie jest do końca pewne.

"W ogóle nie mam kontaktu z produkcją, więc tutaj nigdy nie było żadnych rozmów. A o innych projektach nie będę na razie mówić, póki nie jestem na planie, bo po prostu na razie nie mam o czym mówić..." - stwierdziła aktorka.

Zobacz również: Ciąg dalszy afery z Kurdej-Szatan! Julia Kamińska przemówiła

Barbara Kurdej-Szatan o swoich teatralnych rolach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kurdej-Szatan zmiażdżona za naśladowanie Adele. Widzowie niepocieszeni!