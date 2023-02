Dokopaliśmy się do przeszłości chłopaka Roksany Węgiel. Będziecie w szoku!

Barbara Kurdej-Szatan szturmem podbiła polskie media, ale z równie głośnym hukiem z nich wypadła. Wszystko za sprawą kontrowersyjnych wpisów dotyczących Straży Granicznej, które aktorka, znana z "M Jak Miłość" czy reklam sieci "Play", popełniła w sieci. Artystka nazwała funkcjonariuszy między innymi "maszynami bez mózgów" oraz "mordercami". Wylała się na nią fala krytyki, a ówczesny prezes TVP, Jacek Kurski, zdecydował o wyrzuceniu jej z telewizji. Play ostatecznie również rozwiązało współpracę z Kurdej-Szatan, a ta kolejnymi wypowiedziami tylko pogarszała swoją sytuację. Światełko w tunelu pojawiło się, gdy sąd uniewinnił ją od stawianych jej zarzutów zniesławienia Straży Granicznej. Ale decyzję zaskarżono. Teraz zapadła kolejna decyzja, nie będzie już odwrotu. Poznajcie szczegóły.

Barbara Kurdej-Szatan doczekała się! Sąd zdecydował w jej sprawie, nie ma już odwrotu

Pierwsza decyzja w sprawie Barbary Kurdej-Szatan zapadła w grudniu 2022 roku. Wówczas Sąd Rejonowy w Pruszkowie umorzył postępowanie przeciwko oskarżonej aktorce, której zarzucano zniesławienie Straży Granicznej. Sędzia uznał, że to, co zrobiła, nie ma znamion czynu zabronionego. Decyzję jednak zaskarżyła prokuratura, bo wyrok był nieprawomocny. Teraz do wszystkiego ustosunkował się sąd apelacyjny.

Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Oznacza to, że wyrok jest prawomocny: Barbara Kurdej-Szatan nie będzie dalej sądzona w tej sprawie - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa.

Tym samym aktorka doczekała się wreszcie decyzji, o którą tak walczyła: decyzji uniewinniającej. Myślicie, że teraz Barbara Kurdej-Szatan będzie mogła w pełni wrócić do polskiego show biznesu, czy jednak ludzie jej tej historii nie zapomną? Czas pokaże, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie.

